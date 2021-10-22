Песков: решение об антиковидных ограничениях в Москве принималось специалистами

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Решение об ограничениях в Москве в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом принимались специалистами, и в Кремле не уполномочены вводить какие-либо послабления. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных послаблениях для тех, кто прошел вакцинацию.

"Это решение специалистов, мы не можем вмешиваться. Мы не уполномочены принимать такие решения, - подчеркнул Песков. - Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры".

Как ранее писал сайт kp.ru, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в Москве будут нерабочие дни. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с распространением коронавирускной инфекции. Тот же документ вводит целый ряд ограничений на этот период в столице.