Девушка искусала полицейского за ногу в карельской Сегеже

В Карелии студентка искусала полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юная красавица из Карелии рискует провести часть своей молодости за решеткой. 18-летняя жительница города Сегежа, будучи навеселе, искусала полицейского. Девушка вцепилась зубами в икроножную мышцу стража порядка.

- Известно, что девушка находилась в пьяном виде на улице Ленина. Ее заметили полицейские, которые подошли к ней и попытались задержать. Однако невменяемая сегежанка упала на землю и укусила одного из патрульных, - пишет «КарелИнфо».

Несмотря на травму, сотрудник полиции помог напарнику скрутить нападавшую. Девушку отвезли в отделение трезветь, а позднее в отношении нее завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

По этой статье зубастая жительница Сегежи может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. Впрочем, предусмотрено и более мягкое наказание в виде штрафа или принудительных работ.