Песков сообщил, что Путину докладывают о ситуации с коронавирусом в России каждый день

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, согласно оценке экспертов, нерабочие дни могут прервать цепочку заражаемости коронавирусной инфекцией в России. Если говорить об эффективности данной меры, то однозначных цифр нет.

По его словам, президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с инфекцией в стране каждый день.

- Ситуация крайне непростая, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 37 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что стало рекордом с начала пандемии. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, у 3 397 (9,1%) болезнь протекает без клинических проявлений. Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 8 166 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 233 заболевания, на третьем Московская область – 2428 новых пациентов.