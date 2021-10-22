Лавров назвал передергиванием фактов заявления Украины об обещании Путина провести нормандский саммит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин якобы обещал провести встречу в нормандском формате, – это передергивание фактов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Был телефонный разговор с лидерами Франции и Германии. Собеседники убеждали провести саммит нормандского формата на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита… Владимир Владимирович объяснил неадекватность созыва саммита. Если Кулеба говорит, что Путин обещал встречу, то это передергивание. Он поручил лишь рассмотреть, как можно выйти на результативную встречу», – сказал дипломат журналистам.

Лавров отметил, что Украина игнорирует требования о выполнении минских договоренностей, и в такой ситуации собирать нормадский саммит не имеет смысла. Кроме того, подчеркнул он, Киев характеризует РФ как страну-агрессора и выставляет ее одной из сторон конфликта, а это противоречит тому, за что выступают страны-участники нормандского формата.

«Если речь о том, чтобы попасть в телевизор – это одно. Но даже в известном «Квартале 95» артисты разыгрывали сценарий и удовлетворяли ожидания публики. И вот публика ожидает выполнение минских соглашений», – добавил глава российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров прокомментировал заявление президента Украина Владимира Зеленского про готовность к встрече с российским лидером. По его словам, в Киеве постоянно льется «поток сознания», а украинские власти «фантазируют повсеместно и ежедневно».