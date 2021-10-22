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Общество22 октября 2021 13:50

Минобрнауки разрешило вузам перенести каникулы на нерабочие дни

Соответствующий документ подписал глава ведомства Валерий Фальков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российским вузам разрешили перенести каникулы на нерабочие дни

Российским вузам разрешили перенести каникулы на нерабочие дни

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому российским вузам разрешено перенести каникулы на период нерабочих дней.

- 2.3. Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1 настоящего приказа (период нерабочих дней), — гласит текст документа.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что при необходимости их можно будет продлить. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки. Кроме того, Путин поручил расширить объемы тестирования, тем самым разорвав цепочку распространения вируса.