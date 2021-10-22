Петр Бирюков: Около 4 миллионов москвичей получают льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг

Заммэра столицы рассказал о поддержке семей с детьми, пенсионеров и инвалидов Фото: Shutterstock

Для горожан оплата жилищно-коммунальных услуг чаще всего остаётся посильными тратами. В том числе и благодаря поддержке столичных властей. Тем, кто не справляется с «коммуналкой» сам, город выделяет материальную помощь. Таких в столице около 4 миллионов человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Городские власти оказывают регулярную и всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами, в том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, - отметил Петр Бирюков. - На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 миллионов москвичей. Большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью. Субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты».

По словам главы комплекса городского хозяйства, для оплаты «коммуналки» в городе действуют два вида помощи - льготы и субсидии.

«Льгота - это скидка на оплату услуг, она закрепляется за гражданином на длительное время, например, пока младшему ребенку из многодетной семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно, например, за ветераном или инвалидом войны, - объяснил заммэра. - Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников».

НА ЗАМЕТКУ

Субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.

«Выплаты предоставляются на шесть месяцев, ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи, - отметил Петр Бирюков. - С 1 января 2021 процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому получателю субсидии нужно только вовремя подавать заявление».

КАК ОФОРМИТЬ

Желающие получать в столице субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг могут оформить их на официальном портале правительства Москвы mos.ru или в МФЦ.

Подробнее об этом - в специальном разделе.