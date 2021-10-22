В России резко вырос спрос на менеджеров по продажам

Отмечается, что две трети работодатели чаще ищут людей с развитыми "мягкими навыками" продаж Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аналитики кадровой компании UTEAM рассказали, что в России с января по сентябрь 2021 года вакансии для менеджеров по продажам встречались в полтора раза чаще, нежели год назад. Об этом в пятницу, 22 октября 2021 года сообщает издание "Газета.ru".

Так, сильнее всего спрос вырос в сфере IT, где увеличение произошло на 84%. Специалисты связывают это с развитием удаленной работы и ростом популярности онлайн-сервисов.

На втором месте расположились финансовые компании, где спрос увеличился на 66%. Следом, на третьем месте идут гостиницы и рестораны, с увеличением спроса на 59%

Отмечается, что две трети работодатели чаще ищут людей с развитыми "мягкими навыками" продаж.

"Большая часть рабочего времени менеджера по продажам – это коммуникация с клиентами, поэтому важно, чтобы он получал удовольствие от общения. Иначе долго в профессии не продержаться. То же можно сказать и про самоорганизацию", - отметила руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко.

Ранее в России отмечали увеличение спроса на услуги тренеров по Dota 2. Исходя из показателей, он увеличился в семь раз, передает телеканал "360". Специалисты готовы в среднем за одну тысячу рублей провести анализ двух любых записей матча.

Иногда соискателям приходится сталкиваться с бестактностью или странным поведением потенциального начальника. Москвичи рассказали РИАМО о самых неловких ситуациях, в которые они попадали во время собеседований.