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В мире22 октября 2021 14:11

Власти Львова отказались передавать России останки разведчика Кузнецова, несмотря на решение суда

Мэр города заявил, что "не сотрудничает с оккупантами"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Львов отказался передавать России останки разведчика Кузнецова, несмотря на решение суда

Львов отказался передавать России останки разведчика Кузнецова, несмотря на решение суда

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что власти города не передадут России останки советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение кассационного административного суда Украины.

Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960-м году — он погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин. Руководство Свердловской области и племянница разведчика направили в город письмо с просьбой эксгумировать его для дальнейшего погребения на территории России.

- Это уже не первое такое судебное решение по этому делу… Наша позиция однозначна: мы не сотрудничаем с оккупантами, — написал Садовой в Facebook.

Напомним, власти Львова уже отказывались передавать прах разведчика в феврале 2020 года. В незалежной объяснили, что консультировались с СБУ и МИД страны, а отказ связан с "российской агрессией", от которой якобы страдают местные жители. Прах советского разведчика вернуть в Россию для перезахоронения в родном Екатеринбурге хотела племянница Кузнецова Маргарита Брюханова.