В Башкортостане газифицировали деревню Даутово

Фото предоставлено пресс-службой "Газпром газораспределение Уфа"

22 октября состоялся ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей и подключение первых потребителей в деревне Даутово Абзелиловского района республики Башкортостан. В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Радий Хабиров и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Фото предоставлено пресс-службой "Газпром газораспределение Уфа"

«Газификация регионов России, в особенности сельских территорий, является важнейшей социальной задачей, которую реализует Группа «Газпром межрегионгаз». Согласно плану-графику догазификации республики Башкортостан, потенциальный объем подключения к газовым сетям по ускоренному механизму - более 176 тысяч домовладений», – отметил Сергей Густов.

Фото предоставлено пресс-службой "Газпром газораспределение Уфа"

В деревне Даутово газопровод высокого и низкого давления с установкой двух шкафных газорегуляторных пунктов с основными и резервными линиями редуцирования был спроектирован и построен в течение двух месяцев. Общая протяженность сетей – 15,6 км, из которых 1,4 км – газопровод до границ земельных участков. Это позволит создать условия для газификации 221 домов. В настоящий момент в компанию «Газпром газораспределение Уфа» подано 205 заявок на заключение договора о технологическом присоединении, 120 домов уже готовы к приему газа.