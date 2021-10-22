Правительство распространило льготную ипотеку на покупку частных домов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программа льготной ипотеки будет расширена и распространится на частные дома, сообщил на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов», – сказал глава кабинета министров.

Мишустин отметил, что льготная ипотека имеет высокую востребованность у россиян.

Напомним, за семь месяцев 2021 объем выдачи ипотеки в России за счет госсподдержки вырос на треть.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 российское правительство по поручению президента страны Владимира Путина продлило действие программы «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до шести процентов годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Впервые программу «Семейная ипотека» запустили в 2018 году. С июля 2021 году условия программы были расширены; теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рождённым после 1 января 2018 года.