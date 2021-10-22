Российские власти запретят банкам отчитываться перед США

Российские банки, которые работают с долларовыми вкладами, не обязаны предоставлять информацию о клиентах по запросам иностранных органов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В первом чтении Госдума приняла законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять по запросам иностранных компетентных органов сведения о клиентах и операциях. Этот документ вносит поправки в закон о контрсанкциях, полное название которого – «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Цель нового законопроекта – минимизировать риски, связанных с получением иностранными государствами конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Это ответ на недавнюю инициативу США об обязанности любых иностранных банков, которые совершают долларовые операции, отвечать на все вопросы американских властей о своих клиентах.

Проект документа предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

Кредитные организации, получив запрос от иностранных властей, должны будут оперативно информировать об этом Росфинмониторинг и Банк России.

Алексей Моисеев отметил, что в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в противодействии банковским мошенникам обмен сведениями остается.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в марте 2021 был принят закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ». Он дает сотрудникам ФНС так называемый расширенный доступ к банковской тайне. Теперь налоговики могут запрашивать у банка копии паспортов клиентов, подробную информацию об их операциях, документы об открытии, ведении и закрытии счета и т. д.