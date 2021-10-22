В Германии отказались комментировать слова Путина о "Северном потоке - 2"

В Берлине не стали комментировать слова Владимира Путина о "Северном потоке - 2" Фото: REUTERS

Представитель Министерства энергетики Германии Беате Барон отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина, что РФ увеличит поставки газа в Европу, когда "Северному потоку – 2" разрешат прокачку.

- По общему принципу я не комментирую заявления российского президента. Поставки осуществляются на рынке, есть различные пути поставок в Германию, есть поставки через Ямал, через Украину. Объемы по этим маршрутам доступны на рынке, — сказала она.

Барон добавила, что сертификация "Северного потока — 2" продолжается, подчеркнув, что это необходимое правовое основание, чтобы поставки могли начаться.

Ранее председатели комитетов Бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили, что ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, стоимость газа в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа этого года цена голубого топлива была около 500 долларов за тысячу кубометров, однако позже взлетела более чем до 1900, а в последнее время составляет примерно 1000 долларов за тысячу кубометров.