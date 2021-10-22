Губернатор Василий Орлов: «QR-коды введут еще в семи муниципалитетах Амурской области»

Система входа по QR-кодам помимо Благовещенска будет введена еще в семи муниципалитетах Приамурья. Коды выдаются жителям региона, прошедшим вакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области система входа по QR-кодам помимо Благовещенска будет введена еще в семи муниципалитетах: в шести городах региона и в Благовещенском районе. Об этом 22 октября сообщил глава Приамурья Василий Орлов. С 18 октября в кафе и рестораны Благовещенска можно попасть, только предъявив электронный код либо отрицательный результат ПЦР-теста. Система успешно работает во всех 358 организациях общественного питания города.

- Практика по введению QR-кодов в Благовещенске прошла успешно. Перечень, где данная система будет работать на предприятиях общепита, предлагаю дополнить еще семью муниципальными образованиями с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск Райчихинск. При этом гражданам необходимо разрешить помимо QR-кода предъявлять бумажный сертификат о вакцинации, выданный в поликлинике. Военнослужащие также смогут предъявить справку по установленному образцу, - сообщил губернатор Василий Орлов на заседании оперативного штаба региона.

Кроме заведений общепита с 1 ноября у жителей Благовещенска будут спрашивать QR-коды при посещении кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, музеев¸ библиотек, концертных залов и других мест, где обычно бывает много людей. К этому списку губернатор поручил добавить и крупные торговые центры столицы области.

- В связи с дополнительными выходными люди массово пойдут в торговые центры. Поэтому в целях борьбы с пандемией с 1 ноября система QR-кодов в Благовещенске будет распространена на крупные торговые центры. Их перечень будет определен в зависимости от площади, - отметил Василий Орлов.

QR-коды выдаются жителям, сделавшим прививку от COVID-19 либо в течение последних шести месяцев переболевшим коронавирусом. Те, кто привился, но по каким-то причинам не получил QR-код, смогут показать сертификат о вакцинации из поликлиники. Вместо QR-кода амурчане также могут предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом. Василий Орлов напомнил, что за подделку документов о вакцинации предусмотрена ответственность - вплоть до уголовной.

Глава региона поручил также усилить контроль за общественным транспортом и проверить, как соблюдаются рекомендованные Роспотребнадзором меры профилактики. По словам губернатора, на пассажиров и водителей автобусов без масок поступает множество жалоб, и эта ситуация создает дополнительный риск для распространения коронавирусной инфекции.