Массовые отключения электроэнергии фиксируют в нескольких регионах России

Непогода оставила без света жителей нескольких регионов России Фото: REUTERS

Массовые отключения электроэнергии зафиксированы в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. В связи с этим в режим повышенной готовности переведены энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов.

Как ранее писал сайт kp.ru, спасатели проинформировали местных жителей о том, что на Санкт-Петербург надвигается шторм. Управление МЧС Северной столицы предупредило об усилении ветра в пятницу, 22 октября 2021 года. В связи с этим, в городе есть вероятность подтопления, поэтому створы дамбы закрыты.

Позднее стало известно, что сильный ветер, разгулявшийся в Северной столице в ночь на пятницу, заставил потрудиться спасателей: сотрудники МЧС уже почти 40 раз выезжали по вызовам, ликвидируя последствия шторма в Санкт-Петербурге.