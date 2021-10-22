Депутаты Госдумы выступили за пропаганду вакцинации блогерами-миллионниками

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая считает, что про вакцинацию должен говорить "каждый ответственный гражданин с большой аудиторией" Фото: Иван МАКЕЕВ

Зампред парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru рассказал, что поддерживает идею участия популярных блогеров с многомиллионной аудиторией в пропаганде вакцинации от коронавируса.

"Я бы конечно поддержал идею. Главное, чтобы она основывалась на научных данных и призывала людей прививаться. Я всегда выступал за пропаганду вакцинации, за объяснение, а не за жёсткие меры, надо показывать на своём примере. У блогеров действительно очень большая аудитория, в основном это молодёжь, у них авторитет у поклонников", - заявил депутат.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что сейчас слышен только голос антипрививочников, но нужно, чтобы про вакцинацию говорил "каждый ответственный гражданин с большой аудиторией".

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова на заседании оперштаба напомнила, что физические лица за несоблюдение противоэпидемических мероприятий могут быть оштрафованы на 15-40 тысяч рублей, а должностные - на 50-150 тысяч рублей, сообщает ФАН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России есть проблемы с сознательностью граждан, что влияет на низкие темпы вакцинации. Он отметил, что в России темпы вакцинации ниже, чем в некоторых европейских странах. Из-за этого возникают более агрессивные штаммы, передает "Москва 24".