Лавров сравнил власти Украины с артистами из "Квартала-95"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сравнил политику Украины в отношении Минских договоренностей с "Кварталом-95".

По его словам, российский лидер Владимир Путин объяснил коллегам из Германии и Франции неадекватность требований Украины провести созвать новый саммит в "нормандском формате", если учитывать, что Киев не выполняет прошлые договоренности.

- Если речь идёт о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и тем самым сказать, "вот видите, как мы стараемся", - это одно. Но даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, они разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику. Так вот публика ожидает выполнения Минских договорённостей, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия предлагала подключить США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате. По словам дипломата, Москва выступила с таким предложением во время визита бывшего госсекретаря США Джона Керри в Россию. Германия и Франция высказались категорически против этой идеи, сообщил глава российского МИД. По словам Лаврова, Берлин и Париж заявили, что нормандский формат должен действовать только в том виде, в котором были подписаны минские соглашения.