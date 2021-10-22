Набиуллина после повышения ставки до 7,5% надела брошь с луком и стрелой Фото: Кадр видео

В пятницу, 22 октября, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина после повышения ставки сразу до 7,5 процента годовых надела брошь с луком и стрелой.

Напомним, ранее глава Центробанка назвала свои оригинальные броши языком коммуникации. Набиуллина пообещала не отказываться от ношения брошей, хоть некоторые из них были поняты неверно. По мнению главы регулятора, ее броши дают почву для размышлений, однако точно не влияют на решения совета директоров.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 октября, Банк России повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых. Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку в сентябре 2021 до уровня 6,75% годовых. В этот раз регулятор не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.