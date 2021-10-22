Минфин Белоруссии исключил переход на единую с Россией валюту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия не может перейти на единую с Россией валюту, поскольку четвертая финансовая программа, прорабатываемая с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), исключает это, заявило Министерство финансов республики.

«Вопрос перехода на единую валюту не является предметом обсуждения проекта Матрицы мер с ЕФСР», – рассказали в ведомстве агентству «БелТА».

Как сообщили в Минфине Белоруссии, власти намерены привлечь кредиты на внешних рынках, но западные санкции не позволяют Минску рефинансировать валютный госдолг. В этой связи Белоруссия считает сотрудничество ЕФСР обоснованным и выгодным с финансовой точки зрения.

Как писал сайт kp.ru, Россия и Белоруссия планируют создать единое платежное пространство в рамках Союзного государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.