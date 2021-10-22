Правительство охватит мерами поддержки около 3 млн работников малого и среднего бизнеса Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России охватит мерами поддержки примерно 3 млн работников малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслях экономики. Такое заявление сделала в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Поддержка охватит около 3 млн работников в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей», - приводит секретариат слова Белоусова, сделанные по итогам отдельного совещания по грантовой поддержке бизнеса.

Сообщается, что в программе льготного кредитования смогут принять участие компании, участвовавшие в программе ФОТ 2.0, а также компании малого и среднего бизнеса, созданные с 1 июля прошлого года.

Подать заявки на грантовую поддержку смогут предприятия МСП, работающие в отраслях гостиничного бизнеса, общепита, спорта, бытовых услуг, сфере дополнительного образования, культуры, а также организации досуга и развлечений. Заявки на участие в программе льготного кредитования будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря текущего года.

Напомним, накануне представители российского бизнеса попросили поддержать их в случае объявления нерабочих дней.