Эксперты рассказали, как повышение ключевой ставки повлияет на рубль, цены и кредиты

Эксперты считают, что у ЦБ есть поводы и для более существенного повышения ставки. Например, высокая инфляция Фото: Анастасия Осипова

Директор компании "Единый Брокер" Артем Арзамасцев в беседе с сайтом mk.ru заявил, что повышение ключевой ставки не стало сюрпризом для участников рынка. Он отметил, повышение ставки в текущей ситуации не принесет никакого позитивного эффекта экономике и гражданам.

"Полагаю, что основная причина разгона этого показателя кроется в росте издержек производителей. А значит, повышение ключевой ставки не искоренит базовую причину роста цен", - рассказал экономист.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев заверил, что рост ключевой ставки, увы, не тот фактор, который мог бы в ближайшие месяцы в России поработать на сдерживание инфляции.

"По статистике, на 70% российских семей ещё и хотя бы один потребительский кредит висит, и перекредитовать его в банке под меньший процент теперь, видимо, не получится: ставки-то по кредитам растут вслед за ключевой. Аналогично и с ипотекой: люди не перестанут её брать, видя, что цены на жильё быстро растут, просто теперь на вновь оформленную ипотеку у любой семьи будет уходить из бюджета больше денег, а оставаться на повседневные покупки будет меньше", - заявил аналитик.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист отметил, что у ЦБ есть поводы и для более существенного повышения ставки. Например, высокая инфляция.

"В глобальной экономике наблюдается нехватка различных сырьевых товаров: растут в цене газ, нефть, металлы, удобрения, электроэнергия, продовольствие. Наблюдаются сбои в производственных цепочках. Это приводит к нехватке товаров и к росту цен на них. Таким образом, инфляция растет во всем мире. До конца года мы, скорее всего, увидим рост ставки еще на 50 базисных пунктов – полпроцента. Если инфляция перестанет расти — то на этом ЦБ может и остановиться", - считает Жорнист.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России увеличилась до 7,8%, следует из оценки Центробанка РФ. Регулятор ожидает инфляцию по итогам текущего года в интервале 7,4-7,9%, передает ФАН.