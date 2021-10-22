Создатель криптобанка Chatex Булочников назвал причину роста биткоина

Криптоэксперт отметил, что при позитивной динамике, к Новому году биткоин может вырасти до 80 тысяч долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников в беседе с "Газетой.ru" рассказал, что причина роста биткоина в том, что рынок криптовалют получил давно ожидаемый сильный сигнал для роста на фоне негатива из-за усиления регулирования цифровых валют в разных странах.

"Значительно выросли инвестиции в криптовалютный рынок, а сама ситуация показывает, что криптовалюты все меньше воспринимаются как рисковые активы. Более того, на фоне растущей глобальной инфляции для многих инвесторов, в том числе институциональных, биткоин и другие монеты становятся возможностью получить прибыль значительно выше инфляции и тех доходностей, которые дают привычные биржевые инструменты – валюты, трежерис, акции и облигации", - заявил криптоэксперт.

Булочников отметил, что при позитивной динамике, к Новому году биткоин может вырасти до 80 тысяч долларов (около 5,68 миллионов рублей)

Ранее стоимость биткоина превысила 58,5 тыс. долларов, тем самым обновив ценовой максимум с 10 мая 2021 года. Цифровая монета подорожала на 4%, сообщает ФАН.