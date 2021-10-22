Синоптик сообщил, что ветру в Москве не хватило 3 м/с до урагана

Синоптик Тишковец сообщил, что ветру в Москве не хватило 3 м/с до урагана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ветру в Москве не хватило 3 м/с, чтобы считаться ураганом. Об этом специалист написал у себя в Instagram.

- Прохождение через Москву холодного атмосферного фронта на пике максимального прогрева воздуха в 14-15 часов, который фронт максимально обостряется, спровоцировало усиление шквалистого ветра до штормовых значений! Так метеостанция аэропорта Шереметьево зафиксировала 25 м/с, Остафьево и Домодедово – 26 м/с, Внуково – 27 м/с! До урагана не хватило буквально 3 м/с! — написал синоптик.

Он также добавил, что за полчаса температура воздуха в городе рухнула с +14 градусов до +7.

Напомним, ураганный ветер повалил строительные леса со стены Кремля. Прохожие записали видео с комментариями, что поврежден один из зубцов на стене за Мавзолеем. Сила ветра в столице 22 октября действительно достигла максимальных отметок – около 20 метров в секунду. Об изменениях погоды накануне предупреждали столичные представители МЧС. Посоветовали москвичам обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не ставить машины возле деревьев.