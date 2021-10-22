У немецкого офицера при обыске нашли радиоактивные материалы и секретные документы КНДР

Cекретные документы о ситуации в Северной Корее обнаружили у немецкого офицера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в Северной Корее.

Как пишет местная газета Spiegel, документы принадлежат Федеральной разведывательной службе Германии. При этом непонятно, как они попали в руки офицера. В ходе обыска также обнаружено "большое количество коммунистической литературы" и запасы радиоактивного вещества стронций-90.

Ранее полиция выяснила, что мужчине принадлежит помещение с оружием, где находились автоматы Калашникова, противотанковое и зенитное оружие, обезвреженные гранаты и боеприпасы.

Против него возбудили дела о нарушении закона о внешней торговле и закона о контроле за военным оружием.

Ранее суд немецкого города Киль приговорил к 14 месяцам испытательного срока 84-летнего пенсионера, хранившего в своем подвале танк "Пантера" и другое оружие времен Второй мировой войны. Следствие против немца велось с 2015 года, когда у пенсионера обнаружили танк, зенитную установку, торпеду, миномет, стрелковое оружие и более тысячи патронов. Суд признал пенсионера виновным в незаконном хранении оружия, но посчитал, что оружие хранилось не со злым умыслом, а как коллекция. Также в качестве смягчающего фактора послужили преклонный возраст мужчины, отсутствие судимости, а также добровольное признание в содеянном. Отягчающим фактором стало большое количество оружия.