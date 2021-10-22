Стас Пьеха рассказал, как новая волна коронавируса повлияла на график артистов Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая волна коронавирусной инфекции заставила артистов сократить свои гастроли, сообщил певец Стас Пьеха. Тем не менее музыкант ожидает, что в конце года все концерты пройдут согласно графику.

«По сравнению с «докоронавирусными» временами концертов меньше…Готовимся к выступлениям в декабре, надеюсь нам ничего не помешает. Но гарантий, как вы понимаете, нет», – рассказал он в интервью kp.ru.

По словам Пьехи, сейчас у него перенесен только один концерт, который должен состояться в Нижнем Новгороде, однако на него было продано столько билетов, что выступление пришлось перенести на другую площадку. Все остальные концерты пока проходят по плану, отметил артист. Прогнозы по весенним гастролям певец пока не дает.

Сайт kp.ru писал, о том как Стас Пьеха проходил лечение от коронавируса и работе его клиник в пандемию.