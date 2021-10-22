ВОЗ назвала безопасной одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одновременное применение вакцин от коронавируса и грипп является безопасным. Такое заявление сделала директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан, сославшись на результаты проведенных исследований.

«Есть несколько исследований, которые показали, что безопасно одновременно применять две вакцины. Однако, безусловно, нужно посоветоваться со своим врачом о показаниях к применению обеих вакцин», - уточнила эксперт.

Бриан также отметила, что «превентивные меры срабатывают для обоих заболеваний». специалист напомнила о необходимости проветривать помещения, мыть руки, а также надевать маску и соблюдать физическую дистанцию. Как она заявила, и грипп, и коронавирус можно предотвратить при соблюдении этих мер.

Напомним, доклинические исследования одновременного применения вакцин против коронавирусной инфекции и гриппа начались в России в конце сентября текущего года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о возможности создания в стране вакцины, которая защищала бы одновременно от двух этих болезней.