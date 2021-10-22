Стас Пьеха рассказал о росте наркозависимости на фоне пандемии коронавируса: "Люди стали больше употреблять"

Стас Пьеха рассказал, что за время пандемии в его наркологической клинике увеличилось количество пациентов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Стас Пьеха, певец и владелец наркологической клиники, рассказал в интервью kp.ru, как сказалась на зависимых людях пандемия коронавируса.
Те вещества, которые, кроме алкоголя, употребляют зависимые, стали «злее», заявил Стас Пьеха, и употреблять их люди стали больше. Пьеха объяснил: это напрямую связано с ковидом.
- Ковид помимо воспаления легких серьезно влияет на центральную нервную систему, на психику, вызывает депрессии, - сказал певец.
Запрещенными веществами люди пытаются заглушить тревогу, считает Пьеха.
- Многим сложно работать – появляется тревога, страх за будущее, волнение. Это вызывает желание уйти от неприятных ощущений. Поэтому люди употребляют больше, чем в каких-то других обстоятельствах, чем в благополучные времена.
В наркологической клинике, которую Стас Пьеха создал после того, как ему самому удалось победить зависимость, по его словам, в период пандемии стало заметно больше пациентов.
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