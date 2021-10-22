В Московском регионе выявили образцы нового штамма коронавируса AY.4.2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском регионе обнаружены первые случаи заболевания мутация штамма коронавируса «дельта» AY4.2. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее данный штамм COIVD-19 зарегистрировали в Твери и Санкт-Петербурге.

Как сообщил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, на сегодняшний день речь идёт о единичных случаях в столичном регионе. Он уточнил, что в обнаруженных образцах есть все признаки AY4.2, в том числе разновидность характеризуют две мутации в спайковом белке, которые помогают вирусу легче проникать в клетки организма. Считается, что днная особенность делает вид более заразным.

«В Московском регионе действительно выявлены (пока еще единичные) образцы новой сублинии AY.4.2 штамма "дельта"», - приводит ТАСС слова специалиста, который отметил, что привившиеся от коронавируса защищены от данного штамма так же, как и от исходного варианта «дельты».

Напомним, ранее Генетик допустил, что новый подвид коронавируса AY.4.2 способен вытеснить «дельту», отметив, что мутации вирусов – это естественны процесс, при котором наиболее приспособленные к выживанию частицы вытесняют те, что менее приспособленные.