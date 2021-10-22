Памятную доску первому командиру отряда "Смерш" 1-й танковой армии Виктору Филиппову открыли во Владимирской области

На территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа в городе Ковров Владимирской области открыли памятную доску первому командиру отряда "Смерш" 1-й танковой армии Виктору Филиппову.

На территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа в городе Ковров Владимирской области открыли памятную доску первому командиру отряда "Смерш" 1-й танковой армии Виктору Филиппову.

На торжественной церемонии открытия военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов отметил, что Филиппов прошел длинный и трудный боевой путь

- С начала Великой Отечественной войны и до самого ее победного конца участвовал в боях. Неоднократно бывал в окружениях, но, благодаря мужеству и смелости, сумел сохранить подчиненный личный состав, - сказал он.

Он добавил, что под руководством Филиппова было рассекречено несколько вражеских резидентур. Открыл памятную доску правнук Филиппова, Борис Никольский.

Филиппов родился 3 ноября 1906 года в деревне Коробково Муромского района Горьковской области в семье крестьянина. 30 января 1943 года на Северо-Западном фронте в районе города Осташкова была сформирована 1-ая танковая армия и Филиппов стал первым начальником отдела военной контрразведки объединения "Смерш". Филлипов был награжден множеством медалей и орденов, включая "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За оборону Москвы", "За взятие Берлина"