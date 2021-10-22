Российский спортсмен, тренировавший Болдуина, рассказал о правилах безопасности на съемках

Актер Алек Болдуин на съёмках вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала женщина-оператор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский актер и чемпион по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который несколько лет тренировал голливудского артиста Алекса Болдуина рассказал "Пятому каналу", что трагедия во время которых погибла оператор Галина Хатчинс могла произойти из-за нарушений правил безопасности.

"Пистолет, из которого стреляет актер, он выхолощен, сделан под холостые выстрелы. Сам патрон - гильза, в которой порох, он закрыт. Ты его вставляешь в ствол, который специально для этого патрона сделан - он не сквозной, в нем есть перегородки", - заявил актер.

Тактаров предположил, что на съемочной площадке могли пренебречь защитным стеклом, которое по правилам кинопрофсоюзов ставится перед оператором и режисером во время съемок таких сцен.

"Все оружие, которое мы используем, все охолощенное, оно поверяется и перепроверяется. Патроны все холостые, причем с очень ограниченным количеством пороха, потому что, если стрелять даже таким оружием, может вылететь окалина. Актер или каскадер, в руках которого находится оружие, прежде чем стрелять, всегда его проверяет", - заявил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков в беседе с телеканалом "360".

Напомним, актер Алек Болдуин на съёмках вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико произвел выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, обвинения Болдуину пока не предъявлены, сообщает RT.

Также стало известно, что погибшая Галина Хатчинс родилась и выросла в Советском Союзе.