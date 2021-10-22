Рада попросила Зеленского ввести санкции против корпорации Порошенко "за финансирование бюджета РФ"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Верховная Рада поддержала принятие обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому о наложении санкций на корпорацию бывшего украинского лидера Перта Порошенко «Рошен» за «финансирование бюджета России».

Поддерживали обращение 153 украинских депутата, против высказались 13 парламентариев.

Соответствующий запрос к украинскому лидеру создал депутат от партии «Слуга Народа» Владлен Неклюдов. Ограничительные меры предлагают ввести в отношении «предприятий кондитерской корпорации "Рошен" за финансирование бюджета государства-агрессора - Российской Федерации».

Корпорация «Рошен» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине и Восточной Европе. Основателем предприятия является бывший президент Петр Порошенко.

Напомним, накануне около дома Порошенко в селе Козин под Киевом прошли беспорядки. Там собрались его противники и те, кто поддерживает экс-президента. Между ними началась потасовка, а группа противников политика попыталась проникнуть в здание. Протестующие штурмовали дом шесть раз, но не смогли войти в него – полиция отразила эти попытки.