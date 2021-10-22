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Политика22 октября 2021 17:57

Президент самопровозглашённого Косово "объявила персонами нон грата" двух российских дипломатов в Сербии

Османи заявила, что действия российских дипломатов «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вьоса Османи

Вьоса Османи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 22 октября, президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи сообщила, что объявляет «персонами нон грата» двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии.

На своей странице в Facebook Османи заявила, что «действия российских дипломатов негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.

Напомним, ситуация между Косово и Белградом обострилась после того, как сотни косовских полицейских, среди которых были и снайперы, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Автономный край Косово и Метохия провозгласил свою независимость в феврале 2008 года, а на сегодняшний день активно пытается вступить в международные организации, такие как Интерпол и ЮНЕСКО.

Как писал сайт kp.ru, президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае бездействия Североатлантического альянса.