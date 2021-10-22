Саакашвили пообещал рассказать "правду обо всем" в суде

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал, что расскажет "правду обо всем", если руководство страны назначит заседание суда.

- Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, советую "властям" отвести меня в их "суд", чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали из моих уст правду обо всем. Или вы больше всего боитесь правды? — написал политик в Facebook.

Ранее Михаил Саакашвили впервые "показался на публике" после того, как 1 октября его задержали на родине. Через окно тюремной камеры он махал руками своим сторонникам и показывал сложенное из пальцев "сердечко". В какой-то момент Саакашвили придвинулся к решетке на окне, ухватившись за нее обеими руками, и люди смогли разглядеть его лицо. В этот момент Михаил Саакашвили улыбался.