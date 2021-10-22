В США рыбаки сняли на видео, как мужчина ножом спас кита из ловушки для омаров

Рыбаки в США спасли кита, который запутался в сетях ловушки для омаров. Фото: кадр из видео.

В городе Сан-Диего штата Калифорния, в США рыбак спас запутавшегося в сети для ловли омаров кита. Историю рассказал телеканал 10 News.

Рыболов Мэтт Капрон вместе с друзьями отправился на рыбалку. Мужчинам повезло, они поймали на крючок большого голубого тунца. Но на следующий день их ожидало настоящее приключение. Рыбаки заметили большого кита, который не мог всплыть, потому что запутался в сетях.

Кит был «практически прикован ко дну океана», по словам рыбака. Глубина в этом месте была около двух метров. Мэтт Капрон с ножом для разделки рыбы нырнул под воду. Ему пришлось делать это несколько раз, перерезая петли, опутавшие кита.

На видео видно, как кит уплывает после того, как Капрон перерезал все стягивающие его петли. Но рыбаки рассказали, что через несколько минут кит вернулся, и лишь потом уплыл насовсем. Мужчины считают, что таким образом кит поблагодарил их за спасение.

Сети, в которых запутался кит, были ловушкой для омаров.

Спасение кита рыбаки сочли гораздо большей удачей, чем добычу 180-фунтового тунца. «Мясо тунца мы скоро съедим, а невероятная история останется с нами навсегда», - рассказали они.

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