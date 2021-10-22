МВД РФ предупредило, что люди, предлагающие пройти перепись населения раньше срока, являются мошенниками Фото: Мила СТРИЖ

Министерство внутренних дел России рассказало об отдельных аспектах Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, а в отдаленных и труднодоступных территориях страны она завершается 20 декабря 2021 года.

В ведомстве предупредили, что люди, предлагающие пройти перепись раньше данного срока, могут являться мошенниками. Уточнятся, что переписчиков легко узнать. Так, у них есть специально изготовленные жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.

Перед началом опроса переписчик должен показать свои документы, а также проинформировать граждан о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ.

Кроме того, сообщается, что проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается, а при поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не нужно, поскольку подобная форма переписки не используется.

Уточняется, что информация заносится только со слов опрашиваемого, и переписчики не должен интересоваться паспортными данными гражданина. В МВД напомнили, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не нужно, а за участие в переписи денежные средства не взимаются.

В министерстве сообщили, что при возникновении каких-либо сомнений необходимо позвонить на ближайший переписной участок, а о подозрительных лицах заявить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября, во всех регионах России. В этом году принять участие в переписи возможно впервые через портал Госуслуг. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо иметь верифицированную учетную запись.