Хакеры взломали соцсеть Трампа ещё до запуска Фото: REUTERS

Новая социальная сеть «TRUTH Social», о создании которой в минувшую среду, 20 октября, объявил бывший президент США Дональд Трамп, подверглась взлому.

Как передает газета The New York Times со ссылкой на хакеров, осуществивших атаку, соцсеть на сегодняшний день не доступна для пользователей, но хакеры заявляют, что смогли получить доступ к ее тестовой версии, и создали ряд фейковых аккаунтов, в том числе, самого экс-главы Белого дома, на которых разместили оскорбительные изображения.

Хакеры скрыли свои личности, но сообщили, что связаны с группировкой Anonymous. Кроме того, хакеры заявляют, что взлом «TRUTH Social» был частью их «войны против ненависти», а также они хотели развлечься.

Напомним, ранее Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG). По его словам, главная миссия новой медиагруппы – «дать голос каждому»