Меркель и Макрон выразили премьеру Польши озабоченность по вопросу верховенства права Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразила премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому озабоченность по поводу спора с Брюсселем о верховенстве права Евросоюза.

Французский лидер также отметил озабоченность вопросом независимости судебной системы Польши. «Мы детально обсудили эту тему. Мы согласны в том, чтобы вести углубленный диалог и работу, которые позволят решить проблемы, связанные с польским вопросом. Мы ожидаем от польского правительства конкретных действий, чтобы избежать применения нами мер давления», - сказал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза.

Ранее Конституционный суд Польши в ответ на запрос премьера-министра республики подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции страны. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда Евросоюза, осудившего действия Польши, среди них было и несоблюдение принципа независимости судебных властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши для принятия дальнейших мер.