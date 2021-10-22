Минтранс предложил повысить тарифы за проезд легковушек по новым платным дорогам до 8 рублей за км

Тарифы за проезд легковушек по новым платным дорогам могут увеличить до 8 рублей за км Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минтранс предложил повысить максимальную стоимость за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за километр. Проект постановления кабмина был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

- С целью реализации сложных и капиталоемких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках, представляется целесообразным установление максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 км, — гласит текст документа.

Ранее министр транспорта страны Виталий Савельев заявил, что к 2035 году биометрию в России будут использовать 80% пассажиров. Заявление было сделано на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 с прогнозом до 2035 года". Как отметил российский министр, масштабное применение технологии биометрии ускорит прохождение процедур контроля во время поездок. Он также напомнил, что в этом году они уже были внедрены в аэропорту Шереметьево.