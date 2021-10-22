В Иванове мешки с телами около морга объяснили нештатной ситуацией при транспортировке Фото: REUTERS

Мешки с телами умерших от коронавирусной инфекции некоторое время пролежали около морга в Иванове в связи с тем, что одному из санитаров стало плохо и для транспортировки не хватало ресурсов. Такое объяснение произошедшему дала заведующая патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №4 Елена Бойко.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть, как несколько сотрудников морга в защитных костюмах перемещают черные пакеты с телами. Кроме того, тела лежат на земле, а через приоткрытую дверь видно, что мешки лежат и в коридоре.

«Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе, и что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, во время транспортировки тел умерших от COVID-19 - их перегружали из машины в хранилище - одному из санитаров стало плохо», - приводит ТАСС слова Бойко, которая отметила, что разгружать фургон пришлось «ограниченными силами, в том числе женскими», а на данный момент все тела убраны в хранилище.

Бойко также сообщила, что ситуация с коронавирусом в регионе остается крайне сложной, она также отметила, что персонал медучреждения всегда «относился и относится гуманно к телу каждого умершего пациента».