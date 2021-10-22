Макрон выступил за выделение компенсаций французам из-за подорожания электричества

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал справедливыми меры правительства республики, направленные на поддержку покупательской способности граждан на фоне подорожания электричества.

Днем ранее, 21 октября, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что французам, зарплата которых не превышает 2 тысяч евро в месяц, будет выплачена единовременная компенсация в размере 100 евро за рост цен на электроэнергию.

«Я думаю, что это более справедливо и целенаправленно … Если мы хотим поддержать покупательную способность граждан, которых затронуло повышение цен в разных областях, лучше иметь более адресный инструмент, чем общий инструмент», - сказал французский лидер в ходе пресс-конференции в Брюсселе, комментируя меры, введенные правительством.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 21 октября, правительство Франции также приняло решение о заморозке цен на газ в течение всего следующего года. Ранее французский кабмин планировал заморозить стоимость голубого топлива только до апреля.