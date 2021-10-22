Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России разрешило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа, отметив, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")», - сообщили в ведомстве.

Взаимодействие «Спутника V» с препаратом для профилактики гриппа изучили в ходе доклинических исследований.

Напомним, сегодня, 22 октября, директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан заявила, что одновременное применение вакцин от коронавируса и грипп является безопасным. Специалист сослалась на результаты проведенных исследований.

Как писал сайт kp.ru, доклинические исследования одновременного применения вакцин против коронавирусной инфекции и гриппа начались в России в конце сентября этого года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал о возможности создания в стране вакцины, которая защищала бы одновременно от двух этих заболеваний.