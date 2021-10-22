Полиция оцепила два квартала у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета. Движение на данной территории перекрыто.

Уточняется, что обнаружен подозрительный предмет - коробка с цветами. В связи с этим главный выход из штаб-квартиры также закрыт. Полиция оцепила два квартала вокруг места обнаружения коробки.

Как передает РИА Новости, правоохранительные органы проверяют содержимое подозрительного предмета, из-за которого перекрыли движение напротив штаб-квартиры ООН.

Напомним, накануне военная база Бетесда, расположенная в пригороде Вашингтона, закрыта из-за «угрозы взрыва». Как сообщили военные, утром база получила телефонный звонок от неизвестного источника, который сообщил, что имеется угроза взрыва возле здания. После закрытия базы все военнослужащие не должны покидать помещений, а все ворота закрыты для несрочных поездок.