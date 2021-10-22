Минтруд РФ предложил установить квоту на мигрантов в пределах 124 тысяч человек в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в следующем году в пределах 124 тысяч человек. Такое заявление сделали пятницу в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, относительно допандемического 2019 года (144,5 тысяч человек) квоты сокращены более чем на 14 процентов. В ведомстве заявили, что такая потребность определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти. «Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что потребность на следующий год определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти и утверждена межведомственной комиссией, в состав которой включены представители Министерства внутренних дел, Минэкономразвития, Минпромторга, Минтранса, Минсельхоза, Минстроя и Минвостокразвития.

Напомним, ранее МВД РФ предложило изменить правила въезда и пребывания мигрантов. Предполагается установить три миграционных режима, а некоторые миграционные процедуры вынести за пределы России.