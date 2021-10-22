Ракова: никаких позитивных изменений с коронавирусом в Москве в ближайшее время ждать не приходится Фото: Светлана Макеева

Никаких позитивных изменений в ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Такое заявление в пятницу, 22 октября, сделала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Меры у нас будут введены целиком только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится», - заявила она.

Как отметила заммэра, шестую неделю в городе фиксируется рост выявления ковид-заболеваемости по 30 процентов еженедельно, что создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть. При этом Ракова отметила, что в столице имеется достаточный запас коек для больных коронавирусом.

Как отметила заммэра, шестую неделю в городе фиксируется рост выявления ковид-заболеваемости по 30 процентов еженедельно, что создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть.

Напомним, сегодня, 22 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в конце этой недели в столице могут быть зафиксированы рекордные за всю историю пандемии показатели заболеваемости. По его словам, число инфицированных COVID-19, скорее всего, превысит все предыдущие значения.