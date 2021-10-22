Минпромторг рекомендует в нерабочие дни пускать в ТЦ и общепит по QR-кодам Фото: Евгения ГУСЕВА

Минпромторг РФ предложил властям российских регионов разрешить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита и объектам, оказывающим бытовые услуги, во время объявленных в стране нерабочих дней принимать посетителей по QR- коду. Такая рекомендация содержится в подписанном главой ведомства Денисом Мантуровым письме региональным правительствам.

Ведомство полагает, что дополнительные ограничения по работе непродовольственных магазинов, торговых центров, точек общепита и бытовых услуг в некоторых регионах могут повлечь критические последствия для бизнеса, который на сегодняшний день как следует не восстановился после прошлого года.

«В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода», - приводит ТАСС заявление министерства.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса в стране. При этом российский лидер уточнил, что главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно.