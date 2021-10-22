Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских во Франции Фото: REUTERS

В пятницу, 22 октября, вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских во французском городе Коломб.

Как передает издание Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ходе проверки документов водителей автомобилей. Один из людей повел себя крайне агрессивно, бросив бутылкой полицейских, после чего, взяв нож и выкрикивая исламистские лозунги, он двинулся в сторону правоохранителей.

Сообщается, что огнем из табельного оружия правоохранители нанесли нападавшему ранения в зону брюшной полости. Мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Согласно имеющимся данным, нападавший является французским гражданином, а также не числится в национальной электронной базе данных лиц, склонных примкнуть к идеям радикального ислама и совершать теракты.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поздравил правоохранителей с успешным завершением операции. «Нам следует сейчас как никогда быть бдительными, и полиция при этом должна находиться на передней линии», - заявил глава МВД республики.

Напомним, 11 октября в Мексике неизвестные убили четверых полицейских.