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Происшествия22 октября 2021 23:01

Труп девушки обнаружили в монастыре в Тюменской области

По словам пресс-секретаря Тобольской митрополии, девушка покончила с собой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Труп девушки обнаружили в монастыре в Тюменской области

Труп девушки обнаружили в монастыре в Тюменской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Труп молодой девушки нашли в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском Тюменской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

Ранее в группе «Типичный Тобольск» в «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Иоанно-Введенском женском монастыре найден труп молодой девушки, которая покончила с собой.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь Тобольской митрополии сообщил, что воспитанница была привезена в монастырь из Курганской области родителями меньше месяца назад. По его мнению, вероятной причиной ее самоубийства могли стать сложности в личной жизни.

«О сложностях, которые у нее были, руководство приюта не знало на момент, когда она поступала», - сообщил пресс-секретарь Тобольской митрополии, отметив, что, по его данным, девушка пользовалась мобильным телефоном, тогда как воспитанницам этого как правило не разрешалось.