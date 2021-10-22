Труп девушки обнаружили в монастыре в Тюменской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Труп молодой девушки нашли в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском Тюменской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

Ранее в группе «Типичный Тобольск» в «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Иоанно-Введенском женском монастыре найден труп молодой девушки, которая покончила с собой.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь Тобольской митрополии сообщил, что воспитанница была привезена в монастырь из Курганской области родителями меньше месяца назад. По его мнению, вероятной причиной ее самоубийства могли стать сложности в личной жизни.

«О сложностях, которые у нее были, руководство приюта не знало на момент, когда она поступала», - сообщил пресс-секретарь Тобольской митрополии, отметив, что, по его данным, девушка пользовалась мобильным телефоном, тогда как воспитанницам этого как правило не разрешалось.