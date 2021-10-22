Белый дом: США оставляют за собой право ответа на обстрел базы в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на обстрел военной базы США и антитеррористической коалиции в Сирии. Об этом заявила журналистам на брифинге в пятницу, 22 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила, что, по предварительным данным расследования, «при атаке использовались как беспилотники, так и ракеты».

«Нам на данный момент неизвестно о пострадавших среди американских военнослужащих. Конечно, мы всегда оставляем за собой право на ответ, но, как я уже говорила, мне нечего анонсировать по этому поводу. Мы продолжаем расследование», - сказала официальный представитель вашингтонской администрации.

Джен Псаки добавила, что Центральное командование ВС США считает это нападение «преднамеренным и скоординированным», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 20 октября, не менее пяти беспилотников атаковали военную базу возглавляемой Штатами западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Сообщалось о взрывах на территории объекта.