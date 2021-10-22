Капитан ВМС США считает, что России следует опасаться вступления Украины в НАТО

Украина давно добивается вступления в НАТО, но пока безуспешно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У России есть все основания для того, чтобы опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку тогда бывшая советская республика будет «под крылом» Североатлантического альянса, и военный блок станет защищать ее на основании своего устава, а не «только из-за дружеских отношений и моральной ответственности». Об этом заявил бывший представитель Альянса в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

«Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом — с кем угодно», - сказал американский офицер в отставке украинской газете «Обозреватель».

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, сказал, что Украина может и не вступить в НАТО, «а военное освоение территории уже идет».

«Это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», - подчеркнул глава государства.

«КП» собрала 10 главных тезисов из речи Владимира Путина на Валдае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НАТО втихую уже строит базы на Украине. Сколько их и где они «спрятаны»

Военный обозреватель Виктор Баранец назвал 9 мест постоянного присутствия военных США и Британии на Украине (подробности).