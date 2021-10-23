Спортивные мероприятия в Подмосковье будут проводиться без зрителей с 28 октября по 7 ноября

В период нерабочих дней приостанавливается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье будут проводиться только разрешенные Роспотребнадзором всероссийские и региональные соревнования, но проходить они будут без зрителей. Об этом сообщил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«В период с 28.10 по 07.11 приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)», - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на время нерабочих дней в Москве и Подмосковье приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры и отдыха. Исключение составляют только учреждения и предприятия, деятельность которых не может быть приостановлена.

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