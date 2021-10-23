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Здоровье23 октября 2021 0:48

Минпромторг опроверг появившиеся в СМИ рекомендации регионам по работе ТЦ и общепита

В ведомстве пояснили, что в прессу попала рабочая версия документа, которая не рассылалась, потому что не была одобрена
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минпромторг действительно разрабатывал рекомендации регионам, но пока не рассылал

Минпромторг действительно разрабатывал рекомендации регионам, но пока не рассылал

Фото: Андрей АБРАМОВ

Минпромторг России опроверг ранее появившиеся в прессе рекомендации по работе непродовольственных магазинов, торговых центров и заведений общественного питания в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В ведомстве пояснили, что к журналистам попала рабочая версия документа, которая не рассылалась регионам, потому что не была одобрена.

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Минпромторг предложил властям российских регионов разрешить непродовольственным магазинам, торговым центрам, точкам общепита и предприятиям, которые оказывают населению бытовые услуги, во время объявленных в стране нерабочих дней принимать посетителей по QR-коду.